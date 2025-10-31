Linde Aktie
|363,80EUR
|-10,40EUR
|-2,78%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 519,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 429,91
|
Abst. Kursziel*:
20,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 418,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
