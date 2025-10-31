Linde Aktie

363,80EUR -10,40EUR -2,78%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

31.10.2025 13:35:14

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 519,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 429,91 		Abst. Kursziel*:
20,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 418,42 		Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

