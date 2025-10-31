Linde Aktie

365,00EUR -9,20EUR -2,46%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

31.10.2025 14:42:12

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Der Gaskonzern habe im dritten Quartal mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Arun Viswanathan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege allerdings etwas unter den Prognosen, während er für das Gesamtjahr unverändert geblieben sei. Er rechnet auf dieser Basis mit einer neutralen Kursreaktion./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 576,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 421,15 		Abst. Kursziel*:
36,77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 421,97 		Abst. Kursziel aktuell:
36,50%
Analyst Name::
Arun Viswanathan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

