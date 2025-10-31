BMW Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt./gl/nas
