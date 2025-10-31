BMW Aktie

81,18EUR -0,12EUR -0,15%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

31.10.2025 12:17:38

BMW Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
81,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

