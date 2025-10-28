L'Oréal Aktie
|372,30EUR
|-5,00EUR
|-1,33%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 337 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der Franzosen im dritten Quartal sei schwächer gewesen als gehofft, schrieb David Hayes am Dienstag. Er passte seine Bewertung besser an die aktuelle Dynamik an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
337,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
373,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,88%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
372,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,48%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|13:29
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
