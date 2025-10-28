L'Oréal Aktie

372,30EUR -5,00EUR -1,33%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

28.10.2025 13:29:05

LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 337 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der Franzosen im dritten Quartal sei schwächer gewesen als gehofft, schrieb David Hayes am Dienstag. Er passte seine Bewertung besser an die aktuelle Dynamik an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
337,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
373,95 € 		Abst. Kursziel*:
-9,88%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
372,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,48%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

