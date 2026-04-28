LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|461,50EUR
|-9,95EUR
|-2,11%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
461,00 €
|
Abst. Kursziel*:
30,15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
461,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,01%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
