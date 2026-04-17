LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|499,25EUR
|13,45EUR
|2,77%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
485,40 €
|
Abst. Kursziel*:
23,61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
499,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Paris in Grün: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)