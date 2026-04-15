LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|485,45EUR
|3,55EUR
|0,74%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Auch für den Luxusgüterkonzern seien es unruhige Zeiten, schrieb Chiara Battistini am Montagabend nach etwas unter ihren Prognosen liegenden Umsatzzahlen. Geringere Fortschritte im Bereich Mode & Lederwaren dürften die Branche am Dienstag etwas belasten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
580,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
482,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
485,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,48%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
