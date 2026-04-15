LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|485,45EUR
|3,55EUR
|0,74%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
510,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
482,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
485,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
