Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54,24 €
|
Abst. Kursziel*:
3,24%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
13.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.04.26
|Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge in wichtigen Segmenten belasten (Dow Jones)
|
09.04.26
|Mercedes-Benz-Aktie sackt ab: Schwaches China-Zahlen belasten Absatz (dpa-AFX)
|
09.04.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)