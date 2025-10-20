TRATON Aktie
|26,22EUR
|0,16EUR
|0,61%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
