SAFRAN Aktie

304,10EUR 5,10EUR 1,71%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

20.10.2025 13:53:31

SAFRAN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 235 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treiber im Ersatzteilgeschäft für die Zivilluftfahrt seien gesichert, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
300,00 € 		Abst. Kursziel*:
16,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
304,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

