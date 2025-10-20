BNP Paribas Aktie
|69,57EUR
|-5,24EUR
|-7,00%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit dem Gerichtsurteil im Rahmen einer Sammelklage im Zusammenhang mit Geschäften im Sudan rückten bei der französischen Bank die Prozessrisiken in den Fokus, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten, bis es mehr Einblick in die möglichen finanziellen Auswirkungen sowie die nächsten rechtlichen Schritte gebe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69,20 €
|
Abst. Kursziel*:
38,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
69,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,99%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
