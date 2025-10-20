BNP Paribas Aktie

20.10.2025 14:02:01

BNP Paribas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit dem Gerichtsurteil im Rahmen einer Sammelklage im Zusammenhang mit Geschäften im Sudan rückten bei der französischen Bank die Prozessrisiken in den Fokus, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten, bis es mehr Einblick in die möglichen finanziellen Auswirkungen sowie die nächsten rechtlichen Schritte gebe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
69,20 € 		Abst. Kursziel*:
38,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
69,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,99%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

