NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor dem Quartalsbericht am 21. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Zahlen des Getränkeherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte daran, dass das Management Anfang September die Erwartungen hinsichtlich der Absatzmengen aufgrund der internationalen Schwäche gedämpft hatte./rob/ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT



