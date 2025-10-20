Coca-Cola Aktie

58,69EUR 0,03EUR 0,05%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 13:46:48

Coca-Cola Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor dem Quartalsbericht am 21. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Zahlen des Getränkeherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte daran, dass das Management Anfang September die Erwartungen hinsichtlich der Absatzmengen aufgrund der internationalen Schwäche gedämpft hatte./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 76,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 68,44 		Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 67,95 		Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten