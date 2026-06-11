Volvo AB Aktie
|28,28EUR
|0,44EUR
|1,58%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers habe nur wenige Überraschungen bereitgehalten, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seinem Resümee. Die Schweden hätten sich zu ihrer bereits bewährten Strategie bekannt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
307,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,16
|1,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.