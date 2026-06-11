Intesa Sanpaolo Aktie

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Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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11.06.2026 16:53:49

Intesa Sanpaolo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6,60 Euro belassen. Er sähe die Übernahme sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Insbesondere das Investment Banking und das Geschäft mit Konsumkrediten wären eine gute Ergänzung. Allerdings sei die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, und Intesa Sanpaolo sei auch ohne eine Übernahme gut positioniert./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
5,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
5,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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