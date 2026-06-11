Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6,60 Euro belassen. Er sähe die Übernahme sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Insbesondere das Investment Banking und das Geschäft mit Konsumkrediten wären eine gute Ergänzung. Allerdings sei die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, und Intesa Sanpaolo sei auch ohne eine Übernahme gut positioniert./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
5,60 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
5,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
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