FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich ContiTech sollte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werde sein Bewertungsmodell für die Aktien des Reifenherstellers aber erst nach Abschluss der Transaktion grundlegend anpassen. Eine mögliche Sonderdividende beziehungsweise einen Aktienrückkauf aus dem Verkaufserlös habe er dementsprechend in seinen Annahmen noch nicht berücksichtigt./rob/la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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