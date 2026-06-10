Continental Aktie

68,20EUR -0,40EUR -0,58%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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10.06.2026 17:32:05

Continental Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich ContiTech sollte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werde sein Bewertungsmodell für die Aktien des Reifenherstellers aber erst nach Abschluss der Transaktion grundlegend anpassen. Eine mögliche Sonderdividende beziehungsweise einen Aktienrückkauf aus dem Verkaufserlös habe er dementsprechend in seinen Annahmen noch nicht berücksichtigt./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Kaufen
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
68,38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
68,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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