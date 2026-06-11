HUGO BOSS Aktie
|39,27EUR
|1,24EUR
|3,26%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild sieht die Übernahmeofferte des Großaktionärs Frasers eher als Versuch, im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken, wie er am Donnerstag schrieb. Mit den gebotenen 38 Euro bilde man hier zunächst einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,97
|2,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.