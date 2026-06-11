Oracle Aktie
|156,30EUR
|-18,44EUR
|-10,55%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Geschäftsquartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte die Bullen zunächst enttäuschen, rieche aber noch einer Aufstockung im weiteren Verlauf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel*:
59,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
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10.06.26
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10.06.26
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10.06.26
|Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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09.06.26
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01.06.26
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29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
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|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|156,76
|-10,29%
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|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.