Volvo AB Aktie
|28,36EUR
|0,52EUR
|1,87%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
11.06.2026 10:04:10
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Schweden stärkten ihre Widerstandsfähigkeiten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
307,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,40
|2,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.