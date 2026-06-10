easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 340 auf 540 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Interesse von Castlelake an Easyjet sollte man durchaus ernst nehmen, für eine erfolgreiche Übernahme müssten aber wohl weitere Partner einbezogen werden, um die EU-Vorschriften zu Eigentümerverhältnissen und Kontrolle zu erfüllen, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Mittwoch vorliegenden Hochstufung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,80 £
|
Abst. Kursziel*:
12,45%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
4,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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