easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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10.06.2026 08:24:14

easyJet Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 340 auf 540 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Interesse von Castlelake an Easyjet sollte man durchaus ernst nehmen, für eine erfolgreiche Übernahme müssten aber wohl weitere Partner einbezogen werden, um die EU-Vorschriften zu Eigentümerverhältnissen und Kontrolle zu erfüllen, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Mittwoch vorliegenden Hochstufung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Hold
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,80 £ 		Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
4,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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