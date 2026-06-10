AUTO1 Aktie

22,84EUR 0,82EUR 3,72%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.06.2026 11:25:56

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht den virtuellen Kapitalmarkttag am 17. Juni als Kurstreiber für die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch schrieb. Er erwartet sich demnach mehr Details zu den langfristigen Margenambitionen von Autohero und dem B2B-Geschäft. Insgesamt erhofft er sich eine Stärkung der Bewertungsstory./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,08 € 		Abst. Kursziel*:
51,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,24%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten