AUTO1 Aktie
|22,84EUR
|0,82EUR
|3,72%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht den virtuellen Kapitalmarkttag am 17. Juni als Kurstreiber für die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch schrieb. Er erwartet sich demnach mehr Details zu den langfristigen Margenambitionen von Autohero und dem B2B-Geschäft. Insgesamt erhofft er sich eine Stärkung der Bewertungsstory./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,08 €
|
Abst. Kursziel*:
51,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,24%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
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