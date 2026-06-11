Alzchem Group Aktie
|183,50EUR
|9,20EUR
|5,28%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 256 Euro mit "Buy" aufgenommen. Alzchem sei "die Geheimzutat für ein starkes Portfolio", schrieb Manuela Stuerzer in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung. Die Bayern hätten eine einzigartige Stellung in der NCN-Chemie, also Chemikalien mit Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen. Von zentraler Bedeutung für die Anlagestory seien die Verbindungen Kreatin und Nitroguanidin - hochprofitabel und immer stärker gefragt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
256,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
165,00 €
|
Abst. Kursziel*:
55,15%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
183,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,51%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 256 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.06.26
|XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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03.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
02.06.26
|XETRA-Handel: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AG
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|184,70
|5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.