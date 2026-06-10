Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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10.06.2026 13:47:02

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
318,90 SEK 		Abst. Kursziel*:
12,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
318,90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
12,89%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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