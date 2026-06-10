Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
360,00 SEK
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
318,90 SEK
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Abst. Kursziel*:
12,89%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
318,90 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
12,89%
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-