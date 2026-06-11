Porsche vz. Aktie
|48,26EUR
|0,85EUR
|1,79%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Zudem sieht er zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise dank eines besseren Modellmixes und indirekte Kostenvorteile. Insgesamt sei der mehrjährige Gewinnerholungsweg nun klarer absehbar. Bis 2030 rechnet Frenes im Schnitt mit 30 Prozent Ergebnisplus per annum./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,47 €
|
Abst. Kursziel*:
24,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,25%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
10.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.06.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt mittags (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
09.06.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09.06.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.