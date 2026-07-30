Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.07.2026 14:14:47

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe die Erwartungen mit den Gewinnmargen deutlich übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei positiv für den Anlagehintergrund./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
266,85 € 		Abst. Kursziel*:
25,54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
281,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,20%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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