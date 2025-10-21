Vestas Wind Systems A-S Aktie

16,34EUR -0,11EUR -0,67%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

21.10.2025 06:50:52

Vestas Wind Systems A-S Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
160,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
123,90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

