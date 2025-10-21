Vestas Wind Systems A-S Aktie
|16,34EUR
|-0,11EUR
|-0,67%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.25