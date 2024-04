FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 496 Euro je Aktie belassen. Dank einer guten operativen Entwicklung in allen Geschäftsfeldern habe der Rückversicherer im ersten Quartal ein exzellentes Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte konservativ formuliert sein./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 14:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 14:09 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.