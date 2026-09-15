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15.09.2026 07:53:58

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV-Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix. Netflix habe sich von der ursprünglich reinen Streamingplattform lizensierter Inhalte weiterentwickelt und produziere eigene Inhalte, oder lasse sie produzieren und erhalte langfristige Rechte daran./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 80,32 		Abst. Kursziel*:
18,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 80,32 		Abst. Kursziel aktuell:
18,28%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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