Netflix Aktie
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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV-Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix. Netflix habe sich von der ursprünglich reinen Streamingplattform lizensierter Inhalte weiterentwickelt und produziere eigene Inhalte, oder lasse sie produzieren und erhalte langfristige Rechte daran./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 95,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 80,32
|
Abst. Kursziel*:
18,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 80,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,28%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
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|DZ BANK
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|Bernstein Research
|09.07.26
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|Saint-Gobain Overweight
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|Swiss Re Underweight
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