NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 390 auf 490 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Video-Streaming-Anbieter habe gut abgeschnitten, auch im Vergleich zu den hohen Erwartungen, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine weiter schwungvolle Entwicklung auch 2024 sei er konstruktiv, aber noch nicht hundertprozentig überzeugt, erklärte der Experte./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 05:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 05:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.