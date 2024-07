FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien auf den ersten Blick besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass nur positive Einmaleffekte das Quartal und die Jahresziele der Finnen vor einem Fehlschlag bewahrt hätten./edh/mis



