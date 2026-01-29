Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,49EUR
|-0,22EUR
|-1,29%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,45 €
|
Abst. Kursziel*:
8,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,98%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,41
|-1,77%
