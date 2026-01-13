Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

16,46EUR 0,17EUR 1,04%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

13.01.2026 08:51:41

Nordea Bank Abp Registered Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Bank erschienen zu hoch, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe kaum Gründe zu glauben, dass sie sich besser schlage als nordeuropäische Konkurrenten./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16,35 € 		Abst. Kursziel*:
-17,46%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,96%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
