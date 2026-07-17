Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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17.07.2026 11:24:50

Nordea Bank Abp Registered Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle der skandinavischen Bank habe die Prognosen nur geringfügig übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe zu einem um 4 Prozent über den Erwartungen liegenden Nettoergebnis für das zweite Quartal geführt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,02 € 		Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,79%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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