NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 105 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz guter Quartalszahlen und eines optimistischen Unternehmensausblicks seien die Aktien des Pharmakonzerns unter Druck geraten, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das liege wohl daran, dass vorerst keine größeren Kurstreiber zu erwarten seien. Der Fokus der Investoren scheine sich eher auf den Konkurrenten Roche zu richten./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



