ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis nach einer hauseigenen Konferenz mit dem Titel "Best of Switzerland" auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Franken belassen. Die Präsentation des Top-Managers Patrick Horber sei zuversichtlich gewesen und habe Wachstumschancen in Kernmärkten außerhalb der USA hervorgehoben, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem China sei in diesem Zusammenhang ein Thema gewesen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 13:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 13:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.