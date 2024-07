FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal und zuletzt gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 105 Franken gesenkt. Übertroffene Erwartungen hätten einen verbesserten Ausblick nach sich gezogen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Fokus der Anleger rückten nun aber künftige Wachstumssorgen. Im zweiten Halbjahr sollte der klinische Nachrichtenfluss schwächer ausfallen./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.