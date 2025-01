HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Im neuen Jahr dürften mit Blick auf die Branche unternehmensspezifische Belastungen in China abebben und auch der Bewertungsdruck auf Unternehmen, die im US-Impfstoffmarkt aktiv seien, dürfte nachlassen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Letzteres, weil die Trump-Regierung wohl nicht alle ihre Wahlkampfpläne umsetzen können werde. Zudem blieben Medikamente und Medikamentenkandidaten gegen Fettleibigkeit ein wichtiges Thema./mis/zb



