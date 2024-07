NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Der Pharmakonzern habe ein robustes zweites Quartal hinter sich und erneut die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Florent Cespedes am Donnerstag. Allerdings warnte er, negative Einflüsse durch Generika-Konkurrenz in der zweiten Jahreshälfte nicht zu vergessen. Er bleibt dennoch zuversichtlich mit Blick auf das ehrgeizige Mittelfristziel zur Margenverbesserung./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 09:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 09:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.