Richemont Aktie
|172,00EUR
|0,20EUR
|0,12%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
157,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
157,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,49%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Analysen zu Richemont
|11:20
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|172,15
|0,20%
