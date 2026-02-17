Ottobock Aktie

54,05EUR -3,65EUR -6,33%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 10:09:17

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Prothesenherstellers für 2026 sei etwas mau ausgefallen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält die Ziele zwar für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem eher trägen vierten Quartal könnten sie allerdings zu Korrekturen am Konsens führen. Die mittelfristigen Ziele seien indes grundsätzlich bestätigt worden./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,95 € 		Abst. Kursziel*:
78,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,01%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten