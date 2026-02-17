Boeing Aktie
|204,60EUR
|0,25EUR
|0,12%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 298,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 242,96
|
Abst. Kursziel*:
22,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 242,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,65%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|204,45
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:10
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|16.02.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research