SAFRAN Aktie

337,20EUR -1,10EUR -0,33%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

17.02.2026 08:11:15

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
336,30 € 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
337,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
16.02.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 337,10 -0,35% SAFRAN S.A.

