SAFRAN Aktie
|337,20EUR
|-1,10EUR
|-0,33%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
336,30 €
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
337,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
13.02.26
|SAFRAN-Aktie hebt ab: Mittelfristige Prognose bis 2028 nun optimistischer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
|
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
|
13.02.26
|WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIEN IN FOKUS: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|337,10
|-0,35%
