NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag



