HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 2000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Briten seien im Pharmasektor zuletzt am besten gelaufen, schrieb Kerry Holford am Montagabend. Sie lobte auch die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline, die solide Finanzentwicklung und den Führungswechsel. Die Bewertung der Aktien hält sie allerdings für fair./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
