17.02.2026 07:20:32

GSK Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 2000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Briten seien im Pharmasektor zuletzt am besten gelaufen, schrieb Kerry Holford am Montagabend. Sie lobte auch die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline, die solide Finanzentwicklung und den Führungswechsel. Die Bewertung der Aktien hält sie allerdings für fair./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,84 £ 		Abst. Kursziel*:
-8,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:20 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
