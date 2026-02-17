Mercedes-Benz Group Aktie

58,47EUR 0,86EUR 1,49%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

17.02.2026 10:55:55

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
58,40 € 		Abst. Kursziel*:
-0,68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,80%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Neutral

Aktienempfehlung Die detaillierte Analyse des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Patrick Hummel durchgeführt.

16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 561.385.42 (EQS Group)
16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 561.385,42 (EQS Group)
16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 280.664.10 (EQS Group)
16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 280.664,10 (EQS Group)
16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 163.534.76 (EQS Group)
16.02.26
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 163.534,76 (EQS Group)
16.02.26
 Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
16.02.26
 EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:55 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,10 0,85% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

12:29 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
12:01 SAFRAN Kaufen DZ BANK
11:50 Unilever Overweight Barclays Capital
11:49 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:45 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
11:20 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
11:15 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 Nordex Equal Weight Barclays Capital
10:55 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
10:47 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
10:35 Philips Kaufen DZ BANK
10:31 Ottobock Neutral UBS AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:40 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:11 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:02 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
08:50 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:48 Fraport Hold Warburg Research
08:26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 Boeing Outperform Bernstein Research
08:11 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
08:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:10 Airbus Outperform Bernstein Research
08:09 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
08:05 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
07:37 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:33 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:21 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:47 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
16.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
16.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
16.02.26 Bayer Neutral UBS AG
16.02.26 K+S Sell UBS AG
