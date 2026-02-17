Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing von 29,50 auf 29,00 leicht nach unten angepasst. Die Bewertung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova gleichzeitig beibehalten. Am Dienstagvormittag wurde die Lenzing-Aktie an der Wiener Börse bei 27,70 Euro mit minus 1,77 Prozent gehandelt.

Die Zwischenergebnisse 2025 würden weitere Belege dafür liefern, dass Lenzing weiterhin an zahlreichen Fronten kämpft und die Rückkehr zu früheren Profitabilitätskennzahlen mehr Zeit in Anspruch nehmen werde als ursprünglich angenommen, heißt es in der Erste-Analyse.

Für 2025 wird ein Verlust je Aktie von 4,55 Euro erwartet. In den beiden Folgejahren soll es ebenfalls negative Erträge von 1,46 Euro (2026) bzw. 0,37 Euro pro Aktie (2027)geben. Dividendenausschüttungen soll es den Erste Group-Analysten zufolge für diese drei Geschäftsjahre nicht geben.

