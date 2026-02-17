LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|523,20EUR
|4,90EUR
|0,95%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
570,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
524,10 €
|
Abst. Kursziel*:
8,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
523,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:27
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.02.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|522,10
|0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:01
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|11:50
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:49
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|11:20
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|11:15
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|10:55
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|10:35
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:10
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|16.02.26
|LANXESS Sell
|UBS AG