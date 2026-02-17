Air Liquide Aktie
|170,60EUR
|0,64EUR
|0,38%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Alex Sloane rechnet mit Jahreszahlen auf Höhe der Unternehmensziele. Der Fokus dürfte auf den Aussichten für das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers im neuen Jahr liegen, schrieb er in dem am Dienstag veröffentlichten Ausblick./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
170,16 €
|
Abst. Kursziel*:
14,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:45
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|170,72
|0,45%
