Novartis Aktie

138,20EUR -0,55EUR -0,40%
Novartis

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

17.02.2026 07:37:57

Novartis Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest beschäftigte sich am Montag mit der Thematik Biopharma im Vergleich zu Biotechnologie und den Auswirkungen auf die Zell- und Gentherapie (CGT). Angesichts der jüngsten Kürzungen in den CGT-Portfolios der großen Pharmaunternehmen habe Experte Andreas Weiler in einer Telefonkonferenz argumentiert, dass CGT zwar attraktiv bleibe, "Big Pharma" jedoch eine abwartende Haltung eingenommen habe. Sie unterzeichneten Deals, die stark von Forschungsfortschritten abhingen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
126,46 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
126,46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,02%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

