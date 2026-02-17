TeamViewer Aktie

4,70EUR -0,24EUR -4,94%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

17.02.2026 08:09:21

TeamViewer Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Market-Perform
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
4,91 € 		Abst. Kursziel*:
124,03%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
4,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
134,04%
Analyst Name::
Aleksander Peterc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

