Saint-Gobain Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
89,12 € 		Abst. Kursziel*:
-12,48%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
88,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,12%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

